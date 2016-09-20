«Чемпионат России мне нравится больше чемпионата Голландии»

Бывший полузащитник сборной Словении, «Томи» и ярославского «Шинника» 37-летний Александр Радосавлевич рассказал в интервью корреспонденту «Известий» Алексею Фомину, как удалось не пустить Россию на ЧМ-2010, игре в голландском «Ден Хааге» с Дмитрием Булыкиным и превосходстве российского чемпионата над нидерландским.

— Чем занимаетесь после завершения карьеры игрока?

— Сначала работал в тренерском штабе основной команды люблянской «Олимпии». С прошлого года тренирую команду «Олимпии» до 19 лет. Получается неплохо — в нынешнем сезоне уже два игрока перешли в основу, играют в молодежной сборной Словении и выходят на поле в национальном чемпионате.

— В Томск или Ярославль приезжаете?

— В прошлом году я приезжал в Ярославль на матч ветеранов «Шинника». Два дня были вместе, очень хорошо провели время со старыми друзьями. Пообщался с Александром Побегаловым, своим первым тренером в России. Хочу посетить страну во время чемпионата мира в 2018 году.

— Вы хорошо отзывались о новом президенте УЕФА Александере Чеферине. Почему, когда он был во главе Федерации футбола Словении, сборная не смогла повторить достижение в виде выхода на ЧМ-2010?

— Это зависит не от него, а от футболистов, которые выходят на поле. Я знаю, что он много общался с командой и сделал всё, чтобы они успешно выступали и вышли в финальную часть чемпионата Европы-2016. К сожалению, команде это сделать не удалось. При этом именно Чеферин добился возвращения в страну Сречко Катанеца, который после ухода из сборной Словении в 2002 году работал исключительно за границей. Все помнили, как Сречко выводил команду на два крупных турнира подряд — Евро-2000 и ЧМ-2002. Для повторения этих успехов нужен был специалист подобного класса, и Чеферин приложил очень много усилий, чтобы убедить Катанеца, имевшего достаточно предложений за рубежом, вернуться в сборную. К сожалению, пока это не дало результатов — на Евро-2016 мы не попали. Сейчас тоже неудачно начали отбор — сыграли в первом туре вничью с Литвой (2:2). Посмотрим, как будет дальше, но на Сречко очень большая надежда в плане борьбы за возможность поехать в Россию на ЧМ-2018.

— В Словении часто вспоминают игры со сборной России в стыковых матчах ЧМ-2010?

— У нас никто не ожидал, что мы пройдем дальше. Но главный тренер сборной Матьяж Кек в первый день подготовки команды сказал: «Если вы отдадите все силы игре, выложитесь без остатка, шанс победить у вас будет. А если соперник совершит много ошибок, то вашей отдачи хватит для конечного успеха». В первой игре в Москве Россия заслуженно победила и отнеслась к нам очень серьезно, поэтому почти не дала тех шансов, о которых говорил тренер. Мне удалось закрыть Аршавина, но он футболист такого класса, что в лучшие свои годы мог отвлекать на себя внимание нескольких игроков. Так и случилось у нас в «Лужниках» — мы отдали много сил, чтобы справиться с Аршавиным, но не заметили Билялетдинова, который забил два гола. И вдруг в последние пять минут Россия «встала» — видимо, не смогли до конца выдержать тот высокий темп, который задали в первые 85 минут. Мы уже сами еле двигались по полю, но Кек и весь его штаб начали кричать с бровки, гнать нас вперед. Он подозвал ближнего игрока и сказал, что сейчас есть шанс дожать, и что мы молодцы, что пропустили не больше двух голов.

— Гол Нейца Печника стал своего рода подарком судьбы?

— Да, он никак не вытекал из логики игры. В раздевалке мы были выжаты как лимон и не могли произнести ни слова, а Кек сказал, что мы сами себе подарили шанс, который нельзя упускать. На ответный матч в Мариборе нас уже не надо было настраивать. Российская сборная продолжала быть фаворитом, но в ответной игре мы были на голову сильнее россиян.

— Удивились тогда скандалу вокруг игроков сборной России, которых обвиняли в том, что перед играми со Словенией они присутствовали на вечеринке с кальяном и алкоголем?

— Я в тот момент не следил за этой историей, поскольку заканчивал сезон с «Томью», а потом решал вопрос с переходом в греческую «Ларису». Уже в «Ден Хааге» узнал от Дмитрия Булыкина об этом скандале. Это типичная история для любой страны, когда из-за поражения раздувается скандал. Но я не думаю, что на результат повлиял поход в ресторан. По крайней мере это не может сказаться на игроках такого уровня, как Аршавин, Павлюченко или Березуцкие. Просто они нас недооценили. А если твой соперник не боится тебя, это всегда плохо заканчивается.

— Почему вы ушли из «Томи»?

— Хотел поиграть в Европе. Мне предлагали остаться в «Томи», но у меня было уже двое детей. И хотелось посмотреть, как жить в Европе и что там за чемпионат. Поэтому после «Ларисы» я сумел закрепиться в Голландии. При этом, поиграв там, я понимаю, что мне чемпионат России нравится больше. В Голландии впечатляют сам антураж, полные трибуны. Но в спортивном плане в «Томи» и «Шиннике» было интереснее. В чемпионате Голландии много импровизации, нет осмысленной тактики в обороне. А я люблю как можно точнее выбирать позицию. В Голландии же мне всегда давали указание бегать за конкретным игроком. Я же люблю, когда много единоборств, жесткий мужской футбол. В плане единоборств особенно отличалась «Томь» во времена Валерия Петракова, а в плане тактики мне очень много дали Побегалов, Долматов и Непомнящий.

— Какие воспоминания остались от игры с Дмитрием Булыкиным в «Ден Хааге»?

— Благодаря ему я не забыл русский язык. Нам очень здорово удался первый сезон в «Ден Хааге» — мы вышли в Лигу Европы, а сам Дмитрий забил больше 20 мячей. Он оказался отличным парнем. Хотя я слышал до этого о его негативной репутации в России, созданной СМИ. Например, про его похождения в ночных клубах. Но в Голландии у него такого не было. Хотя всем известно, что в этой стране ест где отдохнуть. Но я лично видел Диму в клубах только после победных матчей. Иногда он приглашал команду в ресторан за свой счет, хотя это не принято у европейцев. Поэтому команда Булыкина любила. Я играл против него в России, но познакомился с ним только в Голландии. С тех пор мы остаемся друзьями.

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