Генштаб РФ обвинил США в невыполнении договоренностей по Сирии

Генштаб Вооруженных сил РФ опроверг заявление госсекретаря США Джона Керри о том, что российская авиация и ВВС Сирии якобы нанесли удары по районам, согласованным в рамках женевских договоренностей, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Сергей Рудской. Он также подчеркнул, что Вашингтон до сих пор не выполнил ни одного условия соглашений с РФ.

«Считаю необходимым ответить на беспочвенные обвинения госсекретаря США Джона Керри, касающиеся так называемых «неизбирательных бомбежек» сирийской авиации. Никаких ударов ни российская, ни сирийская авиация по согласованным в рамках женевских договоренностей районам за последнюю неделю не наносили. Ни одного факта об этом нам представлено не было», — приводит «РИА Новости» заявление начальника управления ГШ ВС.

При этом Сергей Рудской заявил, что США и подконтрольные им группировки сирийской оппозиции до сих пор не выполнили ни одного пункта женевских договоренностей и пока не было проведено размежевание умеренной оппозиции и «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ). Вместо этого российское командование наблюдает слияние отрядов умеренной оппозиции и боевиков, а также их подготовку к совместным наступательным действиям.

В свою очередь, генерал-лейтенант подчеркнул, что Москва выполнила все взятые на себя обязательства во время 14-часовых переговоров с Вашингтоном в Женеве. Но, поскольку боевики не выполняют требования режима прекращения огня в САР, Россия считает бессмысленным дальнейшее его соблюдение только подразделениями сирийской армии.

«Учитывая, что условия режима прекращения боевых действий боевиками не выполняются, считаем его соблюдение в одностороннем порядке сирийскими правительственными силами бессмысленным», — заявил Сергей Рудской.

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