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Меркель заявила о нежелании вводить лимит на мигрантов

Канцлер Германии считает, что мера не решит проблемы

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о своем нежелании вводить лимит на число мигрантов в стране. Об этом она сказала, комментируя итоги региональных выборов, прошедших в воскресенье.

«Статистическое число проблемы не решит, и мы будем работать над тем, чтобы снизить число беженцев», — заявила Меркель журналистам. Ее слова приводит агентство «РИА Новости».

Ранее за введение лимита выступил глава Христианско-социального союза, баварский премьер Хорст Зеехофер. Политическая сила является партнером партии Меркель (Христианско-демократический союз) по правящей коалиции на федеральном уровне.

Напомним, ранее «Известия» писали, что на прошедших в воскресенье выборах ХДС показал результат ниже ожидаемого. По мнению экспертов, голоса у сторонников Ангелы Меркель отобрали евроскептики.

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Меркель заявила о нежелании вводить лимит на мигрантов

Канцлер Германии считает, что мера не решит проблемы

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