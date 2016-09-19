Дмитрия Захарченко перевели в СИЗО «Лефортово»

Дмитрия Захарченко, замначальника антикоррупционного главка МВД России, задержанного по делу о коррупции, перевели в понедельник из изолятора временного содержания на Петровке, 38 в следственный изолятор «Лефортово». Об этом сообщил его адвокат Юрий Новиков.

«Захарченко перевели из изолятора временного содержания на Петровке в СИЗО «Лефортово», — цитирует ТАСС Новикова.

По словам зампреда столичной Общественной наблюдательной комиссии Евы Меркачевой, Захарченко боится перевода в «Лефортово», сообщает телеканал «360». «Он вообще многого боится — даже попросил свою жену, чтобы она поставила видеокамеры в доме на случай, если ему изменят меру пресечения на домашний арест», — сказала она.

Напомним, временно исполняющий обязанности начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России полковник полиции Дмитрий Захарченко, у которого правоохранители обнаружили 8,5 млрд рублей, попросил следствие объяснить его вину. Он заявлял, что найденные в квартире его сестры денежные средства ему не принадлежат. Задержанный отрицал свою вину.

Дмитрия Захарченко взяли под стражу 10 сентября по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Он обвиняется также в злоупотреблении полномочиями и препятствии законной деятельности следствия.

