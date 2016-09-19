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«Роскосмос» будет передавать МЧС материалы съемки в районах бедствия

В соглашении сторон о взаимодействии указано, что госкорпорация и министерство также будут совместно пользоваться центрами приема, обработки и хранения информации дистанционного зондирования Земли

ГК «Роскосмос» будет в оперативном режиме предоставлять МЧС России материалы космической съемки в местах возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров. Об этом сообщается в подписанном сторонами соглашении о взаимодействии.

Кроме того, «Роскосмос» и МЧС смогут совместно пользоваться центрами приема, обработки и хранения информации дистанционного зондирования Земли.

«Сегодня знаковый день — мы подписали соглашение о взаимодействии с «Роскосмосом». МЧС энергично использует все коммуникации и технологии, а важнейшие из них — космические», — приводит «РИА Новости» заявление министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Пучкова.

Глава МЧС отметил, что ведомство совместно с госкорпорацией и зарубежными партнерами продвинулось в разработке новых технологий, в том числе для мониторинга околоземного пространства, и эта программа может стать прорывом во многих сферах.

«Мы готовы покорять просторы Вселенной в целях защиты жизни и здоровья людей, населенных пунктов и инфраструктуры, развития городов и населенных пунктов и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения», — подчеркнул министр.

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Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

«Роскосмос» будет передавать МЧС материалы съемки в районах бедствия

В соглашении сторон о взаимодействии указано, что госкорпорация и министерство также будут совместно пользоваться центрами приема, обработки и хранения информации дистанционного зондирования Земли

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