Медведев присвоил трем моногородам статус ТОРов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился создать территории опережающего развития в трех российских моногородах — Краснотурьинске, Надвоицах и Анжеро-Судженске. Об этом глава правительства заявил на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«Я подписал документ о формировании в трех моногородах — Краснотурьинске, Надвоицах и Анжеро-Судженске — территорий опережающего развития. По этим трем городам решение принято», — сообщил премьер журналистам.

По его словам, соответствующее решение позволит создать более 6 тыс. рабочих мест в этих городах, в том числе на малых и средних предприятиях. При этом глава правительства поставил перед кабмином задачу создать к 2018 году более 200 тыс. новых рабочих мест в моногородах РФ.

Дмитрий Медведев также подчеркнул необходимость проведения мер по оздоровлению городской среды в таких населенных пунктах. В рамках этой задачи будет запущена программа «Пять шагов по благоустройству», которая коснется оживленных городских пространств, молодежных центров, социальных учреждений, а также заброшенных и неэффективно используемых промышленных зон. Кроме того, будет создан рейтинг эффективности мэров моногородов.

Как отмечает премьер-министр, сейчас в России каждый десятый гражданин является жителем моногорода, но из-за узкой специализации экономики эти территории находятся в зоне риска. Дмитрий Медведев подчеркнул, что таким городам требуется комплексное развитие, в том числе в сфере образования, медицины, дорог и экологии.

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