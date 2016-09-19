Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
19 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Евгений Муравьев стал гендиректором ФК «Динамо»

Ранее он занимал аналогичную должность в краснодарской «Кубани»

Бывший генеральный директор краснодарской «Кубани» Евгений Муравьев встал во главе московского «Динамо», сообщается на сайте столичного футбольного клуба. На посту генерального директора Муравьев сменил Сергея Сысоева.

Ранее сообщалось, что Владимир Стржалковский, который недавно был избран новым председателем Всероссийского спортивного общества «Динамо», назначил Сергея Федорова своим советником.

Напомним, бывший председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Проничев объявил о своей отставке 5 августа. Исполняющим обязанности главы организации был назначен первый заместитель председателя Сергей Сысоев.

Читайте также:

«Общество «Динамо» было самым эффективным на Олимпиаде-2016»

Подписывайтесь на канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Написать комментарий
Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Евгений Муравьев стал гендиректором ФК «Динамо»

Ранее он занимал аналогичную должность в краснодарской «Кубани»

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Сергей Лисин

спортсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке