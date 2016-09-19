Евгений Муравьев стал гендиректором ФК «Динамо»

Бывший генеральный директор краснодарской «Кубани» Евгений Муравьев встал во главе московского «Динамо», сообщается на сайте столичного футбольного клуба. На посту генерального директора Муравьев сменил Сергея Сысоева.

Ранее сообщалось, что Владимир Стржалковский, который недавно был избран новым председателем Всероссийского спортивного общества «Динамо», назначил Сергея Федорова своим советником.



Напомним, бывший председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Проничев объявил о своей отставке 5 августа. Исполняющим обязанности главы организации был назначен первый заместитель председателя Сергей Сысоев.



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