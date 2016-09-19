Фильм Кончаловского «Рай» выдвинут на «Оскар»

Фильм Андрея Кончаловского «Рай» выдвинут на премию «Оскар» от России. Соответствующее решение было принято на заседании оскаровского комитета РФ, которое состоялось в понедельник, сообщил «Известиям» продюсер, член оскаровского комитета Александр Роднянский.

Черно-белый фильм рассказывает о жизнях русской эмигрантки Ольги, участницы движения французского Сопротивления, француза-коллаборациониста Жюля и высокопоставленного офицера СС Хельмута, которые пересеклись во время Второй мировой войны. Действие происходит в немецком концлагере.

Премьера фильма состоялась на 73-м Венецианском кинофестивале. Тогда же картина получила «Серебряного льва» — главный режиссерский приз.

Ранее Кончаловский уже был удостоен премии «Серебряный лев», режиссер получил ее в 2014 году за работу в экзистенциальной драме «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына».



Подробнее о выдвижении российской кинокартины на премию «Оскар» читайте в эксклюзивном интервью Александра Роднянского «Известиям»: «Рай» для «Оскара».