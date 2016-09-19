Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
19 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Фильм Кончаловского «Рай» выдвинут на «Оскар»

Картина получила «Серебряного льва» на 73-м Венецианском кинофестивале

Фильм Андрея Кончаловского «Рай» выдвинут на премию «Оскар» от России. Соответствующее решение было принято на заседании оскаровского комитета РФ, которое состоялось в понедельник, сообщил «Известиям» продюсер, член оскаровского комитета Александр Роднянский.

Черно-белый фильм рассказывает о жизнях русской эмигрантки Ольги, участницы движения французского Сопротивления, француза-коллаборациониста Жюля и высокопоставленного офицера СС Хельмута, которые пересеклись во время Второй мировой войны. Действие происходит в немецком концлагере.

Премьера фильма состоялась на 73-м Венецианском кинофестивале. Тогда же картина получила «Серебряного льва» — главный режиссерский приз.

Ранее Кончаловский уже был удостоен премии «Серебряный лев», режиссер получил ее в 2014 году за работу в экзистенциальной драме «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына».

Подробнее о выдвижении российской кинокартины на премию «Оскар» читайте в эксклюзивном интервью Александра Роднянского «Известиям»: «Рай» для «Оскара».

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Фильм Кончаловского «Рай» выдвинут на «Оскар»

Картина получила «Серебряного льва» на 73-м Венецианском кинофестивале

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Интервью

Антонио Бандерас

голливудский актер

Все интервью

Интервью

Александр Розенбаум

народный артист России

Все интервью

Интервью

Евгений Писарев

худрук театра им.Пушкина

Все интервью

Интервью

Александр Соколов

ректор Московской консерватории

Все интервью

Интервью

Владимир Епифанцев

актер

Все интервью
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке