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Понедельник,
19 сентября
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Богданов обсудил с послом Сирии угрозу срыва соглашений РФ и США

В беседе стороны затронули тему военно-политической обстановки в республике и мер по урегулированию сирийского кризиса

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом развитие военно-политической обстановки в республике и выполнение российско-американских договоренностей по урегулированию кризиса в САР.

Обе стороны пришли к мнению, что соглашения могут быть сорваны из-за многочисленных провокаций со стороны оппозиции в Сирии и нарушения режима прекращения огня, указано в сообщении на сайте МИД РФ.

При этом Москва подчеркнула, что для разрешения сирийского конфликта необходимо в ближайшее время провести межсирийские переговоры без предварительных условий.

«С российской стороны была подтверждена неизменная приверженность Москвы принципам урегулирования сирийского кризиса через скорейший запуск переговорного процесса между делегациями правительства САР и сирийской оппозиции без предварительных условий на основе резолюции 2254 СБ ООН и решений Международной группы поддержки Сирии», — сообщили в пресс-службе министерства.

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Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Богданов обсудил с послом Сирии угрозу срыва соглашений РФ и США

В беседе стороны затронули тему военно-политической обстановки в республике и мер по урегулированию сирийского кризиса

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