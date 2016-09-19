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Источник: президент Киргизии вернется к работе в ближайшее время

Глава государства прибудет в Бишкек после тщательного медицинского обследования

Состояние здоровья президента Киргизии Алмазбека Атамбаева находится в норме, после тщательного обследования глава государства вернется в Бишкек и приступит к выполнению своих обязанностей, сообщил источник в аппарате киргизского лидера.

«Состояние здоровья президента нормальное, речь идет лишь об обследовании, уже в самое ближайшее время он вернется на родину и приступит к работе», — приводит ТАСС заявление источника.

Ранее «Известия» сообщили, что из-за недомогания Алмазбек Атамбаев был вынужден отказаться от поездки в Нью-Йорк, где он планировал принять участие в общих дебатах на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент почувствовал себя плохо в аэропорту Стамбула, из которого он должен был вылететь в США. Главе государства на месте было проведено медицинское обследование. После этого турецкие врачи рекомендовали Алмазбеку Атамбаеву пройти более тщательное медицинское обследование, поскольку у главы государства были выявлены симптомы проблем с сердцем.

Делегацию Киргизии на ГА ООН вместо президента республики возглавит министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев.

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Источник: президент Киргизии вернется к работе в ближайшее время

Глава государства прибудет в Бишкек после тщательного медицинского обследования

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