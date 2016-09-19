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Полиция ввела план «Перехват» после стрельбы в Горках-2

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемого, расстрелявшего двоих человек в ресторане подмосковного поселка

После стрельбы в ресторане элитного подмосковного поселка Горки-2 полиция ввела план «Перехват», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«В настоящее время введен план «Перехват», ведется поиск подозреваемого», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы. В розыск объявлены такси желтого цвета и неустановленная темная иномарка. На месте инцидента работают следователи, личности потерпевших устанавливаются.

Ранее «Известия» сообщили, что неизвестный мужчина из огнестрельного оружия расстрелял в ресторане поселка двоих человек, один из которых скончался на месте. По данным источника в правоохранительных органах, жертвой инцидента стал глава украинской общественной организации «Оплот» Евгений Жилин. После нападения злоумышленник скрылся.

Известно, что стрельба была открыта в ресторане, где назначал встречи вор в законе Шакро Молодой.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что следственная группа изучит все версии убийства Евгения Жилина, включая общественную деятельность лидера «Оплота». В частности, планируется установить, по какой причине жертва нападения находилась в московском регионе и кто входил в круг ее общения. По предварительной версии, убийство носит заказной характер.

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Полиция ввела план «Перехват» после стрельбы в Горках-2

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемого, расстрелявшего двоих человек в ресторане подмосковного поселка

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