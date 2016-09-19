«Ан-Нусра» развернула наступление на сирийские войска под Алеппо

Ранее командование ВС Сирии сообщало, что террористы нарушили режим прекращения огня более 300 раз
Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России и ряде других стран) начали на юго-западной окраине города Алеппо масштабное наступление на позиции армии Сирии. Российский центр примирения враждующих сторон в САР сообщает, что под обстрелы попали и жилые кварталы. Сейчас сирийские правительственные войска ведут ожесточенные оборонительные бои, чтобы не допустить прорыва формирований боевиков к центральной части города.
«На юго-западной окраине Алеппо боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» ведут масштабное наступление с направления Хан-Туман на позиции сирийской армии в районе Академии имени Асада и квартала 1070», — говорится в сообщении.
Информация о жертвах и пострадавших среди сирийских военнослужащих и мирного населения уточняется.
Ранее командование вооруженных сил Сирии заявило об окончании срока действия режима прекращения огня. В армии Сирийской Арабской Республики сообщили, что отряды террористов не придерживались ни одного из пунктов соглашения по перемирию, а число нарушений с их стороны превысило 300.
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