Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
19 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

«Ан-Нусра» развернула наступление на сирийские войска под Алеппо

Ранее командование ВС Сирии сообщало, что террористы нарушили режим прекращения огня более 300 раз

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России и ряде других стран) начали на юго-западной окраине города Алеппо масштабное наступление на позиции армии Сирии. Российский центр примирения враждующих сторон в САР сообщает, что под обстрелы попали и жилые кварталы. Сейчас сирийские правительственные войска ведут ожесточенные оборонительные бои, чтобы не допустить прорыва формирований боевиков к центральной части города. 

«На юго-западной окраине Алеппо боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» ведут масштабное наступление с направления Хан-Туман на позиции сирийской армии в районе Академии имени Асада и квартала 1070», — говорится в сообщении.

Информация о жертвах и пострадавших среди сирийских военнослужащих и мирного населения уточняется.

Ранее командование вооруженных сил Сирии заявило об окончании срока действия режима прекращения огня. В армии Сирийской Арабской Республики сообщили, что отряды террористов не придерживались ни одного из пунктов соглашения по перемирию, а число нарушений с их стороны превысило 300.

Написать комментарий
Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

«Ан-Нусра» развернула наступление на сирийские войска под Алеппо

Ранее командование ВС Сирии сообщало, что террористы нарушили режим прекращения огня более 300 раз

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке