Армия Сирии объявила об окончании режима прекращения огня

Командование вооруженных сил Сирии заявило об окончании срока действия режима прекращения огня. В армии САР сообщили, что отряды террористов не придерживались ни одного из пунктов соглашения по перемирию, а число нарушений с их стороны превысило 300. В заявлении отмечается, что сирийские войска приложили все усилия для соблюдения режима перемирия.



«Предполагалось, что режим перемирия представит собой реальный шанс на прекращение кровопролития, однако отряды террористов не придерживались ни одного из пунктов соглашения по прекращению огня, число нарушений с их стороны превысило 300», — цитирует агентство SANA заявление командования вооруженных сил Сирийской Арабской Республики.



Напомним, что российско-американская договоренность по прекращению огня между сторонами конфликта была достигнута 9 сентября. Этот режим был введен в Сирии 12 сентября. Через некоторое время он должен был перерасти в окончательное перемирие.



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