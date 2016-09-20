Как выбирают логотип России

20 сентября завершается второй этап масштабного конкурса «Туристический бренд России»
20 сентября завершается второй этап конкурса «Туристический бренд России», организованного Ростуризмом при поддержке Минкульта и Ассоциации брендинговых компаний России. До сих пор Россия оставалась единственной из 10 наиболее посещаемых стран мира, у которой не было собственного туристического логотипа, однако появится он может уже в конце этого года.
Всего организаторы получили около 3 тыс. работ, при этом прислать свои проекты могли не только профессиональные дизайнеры, но и все желающие. И, вопреки ожиданиям, лидируют по количеству изображений отнюдь не медведи, а церковные купола, портрет Пушкина и матрешки. Теперь определить среди присланных работ три проекта-финалиста должно будет жюри, в которое войдут представители 30 ведущих брендинговых агентств России.
Наглядно обо всех этапах масштабного конкурса — в инфографике «Известий».
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