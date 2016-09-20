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Опрос: большинство россиян спасаются от кризиса подработками

87% опрошенных россиян считают подработку наиболее эффективным способом повышения дохода

В России набирает популярность такой вид заработка, как подработка. Согласно данным исследования Part-time job in Russia 2016, проведенного НП «Эксперты рынка труда» совместно с инвентаризационной компанией LTRevizor — Независимая инвентаризация, лояльность к подработке растет как среди соискателей, так и работодателей.

Эксперты считают, что это связано с экономическим кризисом: люди пытаются таким образом повысить свои доходы. Специалисты по персоналу добавляют, что интерес к подработке — это общемировая тенденция современного рынка труда.

Интересно, что решаются на дополнительную работу в основном женщины: их 75% среди сотрудников на частичной и временной занятости. Наибольшую популярность формат подработок имеет у студентов (63%), женщин, находящихся в декретном отпуске (46%), ипотечников (38%) и лиц с потребительскими кредитами (33%). В поисках подработок больше всего проявляют активность люди в возрасте 21–25 и 30–40 лет.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

87% россиян видят спасение от кризиса в подработке

Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Опрос: большинство россиян спасаются от кризиса подработками

87% опрошенных россиян считают подработку наиболее эффективным способом повышения дохода

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