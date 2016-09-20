Эксперты: банки в РФ продолжают незаконно зарабатывать на комиссиях

Чтобы увеличить свои комиссионные, кредитные организации готовы идти на различные уловки. Например, ряд банков взимает плату за выдачу справок о наличии или отсутствии задолженности, а также за документы, подтверждающие факт погашения кредита. И хотя еще в 2013 году Центробанк разъяснил, что практика эта незаконна, некоторые кредитные организации прикрываются тем, что берут плату за срочность. Но и эта практика не может считаться законной, уверили «Известия» юристы и защитники прав потребителей.

В 2013 году в начале очередного витка кризиса в банковской сфере разразился скандал в связи с тем, что некоторые кредитные организации начали взимать плату за выдачу справки о погашении кредита, а также документов, которые подтверждают наличие или отсутствие задолженности. Тогда же регулятор разъяснил незаконность подобной комиссии. Подтвердила это и судебная практика.

Каково же было удивление корреспондента «Известий», когда сейчас за аналогичную справку в Московском кредитном банке (МКБ) у него потребовали 300 рублей, сославшись на существующие тарифы банка. Конечно, можно отказаться, однако такой подтверждающий документ заемщику пригодится.

Зачем же банки идут на такие уловки? Аналитики утверждают: все объясняется необходимостью увеличения комиссионных доходов в период, когда из-за стагнации кредитования падают доходы процентные.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Банки продолжают зарабатывать на незаконных комиссиях