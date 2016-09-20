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Вторник,
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Минкультуры и Ростуризм объявили конкурс на туристический бренд России

Участники предложат альтернативу привычному медведю

Ростуризм и Минкультуры после прежних неудачных попыток доверили разработку туристического бренда страны профессионалам, но те будут вдохновляться народным творчеством. Конкурс проводится по инициативе Ростуризма и при поддержке Министерства культуры и Ассоциации брендинговых компаний России (АБКР).

20 сентября завершается второй этап конкурса «Туристический бренд России», в ходе которого профессионалы-дизайнеры могли прислать свои предложения. Первый этап финишировал еще в феврале прошлого года, в нем участвовали вообще все желающие. Финалистов наградили путевками в Крым, Сочи и Петербург.

На конкурс поступило около 3 тыс. работ из всех регионов страны. Самыми активными оказались жители Липецкой, Кировской и Мурманской областей, также много идей поступает из Крыма и Севастополя, рассказали «Известиям» в пресс-службе Ростуризма.

Вся работа осуществляется безвозмездно, «на принципах социальной ответственности бизнеса» и с передачей всех прав на заявленные идеи и изображения государству.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Символом России станет не медведь, а матрешки или Пушкин

Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Минкультуры и Ростуризм объявили конкурс на туристический бренд России

Участники предложат альтернативу привычному медведю

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