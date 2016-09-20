Судан купит у России 170 танков Т-72

Россия и Судан договорились о поставке крупной партии танков. По данным источника «Известий», Хартум уже в ближайшее время получит 150 основных боевых танков (ОБТ) Т-72. Еще 20 таких же машин будут поставлены на запчасти к основной партии. Танки будут поставляться «из наличия» Минобороны, что означает довольно сжатые сроки реализации сделки.

Как сообщил «Известиям» другой источник в военном ведомстве, работа по подготовке партии боевых машин, предназначенных для отправки в Судан, уже начата. Опрошенные эксперты считают, что сделка позволит российским оборонщикам потеснить конкурентов на суданском рынке бронетехники.

— Консультации шли с 2015 года, однако окончательная договоренность была достигнута в ходе форума «Армия-2016», — рассказал собеседник «Известий», знакомый с ходом переговоров. — Планируется осуществить поставки 170 ОБТ Т-72 из запасов Министерства обороны.

Эту информацию косвенно подтвердил источник в военном ведомстве. По его словам, ответственным лицам было дано указание подготовить 150 танков с баз хранения резерва танков и еще 20 машин в качестве комплектов запчастей.

Опрошенные «Известиями» эксперты затруднились оценить точную стоимость российско-суданского контракта. Особенно с учетом того, что поставка танков носит во многом политический характер.

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Россия продаст Судану 170 танков Т-72