Лавров и Керри проведут встречу на Генассамблее ООН

На открывающейся в Нью-Йорке 71-й сессии Генеральной ассамблеи ООН пройдет встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Джоном Керри. Об это сообщил источник в Госдепе.

«Госсекретарь и министр Лавров встретятся в ближайшее время, точно сказать не могу — либо в течение ночи, либо во вторник», — сказал он.

Между тем, Сергей Лавров уже прибыл в Нью-Йорк. Программа министра на сессии ГА ООН будет состоять из десятков мероприятий и двусторонних встреч. Лавров встретится с главами МИД стран ОДКБ, БРИКС, ДВЗЯИ, «квартетом» по Ближнему Востоку. Кроме этого, запланирована встреча Лаврова с генсеком ООН Пан Ги Муном.

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