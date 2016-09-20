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ЕС не признал выборы в Госдуму РФ в Крыму

В качестве причины названо несогласие с территориальной принадлежностью полуострова

Евросоюз не признает прошедшие 18 сентября в Крыму выборы в Госдуму РФ по причине непризнания вхождения полуострова в состав России.

При этом отмечено, что «выборы были транспарентно проведены Центральной избирательной комиссией, но вызовы для демократических обязательств сохраняются». Делая это заявление внешнеполитическая служба ЕС сослалась на выводы, которые предварительно сделали наблюдатели ОБСЕ и БДИПЧ, передает ТАСС.

Ранее, по сообщению Госдепа, США признали прозрачность выборов в Госдуму в России.

18 сентября в России состоялись выборы в Госдуму седьмого созыва. После подсчета 99% голосов «Единая Россия» набрала 54,17% по федеральным спискам.

Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

ЕС не признал выборы в Госдуму РФ в Крыму

В качестве причины названо несогласие с территориальной принадлежностью полуострова

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