США признали прозрачность прошедших в РФ выборов в Госдуму

США считают, что выборы в Госдуму РФ, состоявшиеся 18 сентября, прошли прозрачно, но при ограничении свобод и политических прав, а также при строгом контроле над СМИ. Об этом заявил представитель госдепа Джон Кирби.

Он отметил, что Вашингтон признает прозрачное проведение выборов в РФ, но при этом отмечает ограничения, при которых проходило голосование. По словам Кирби, «избирательная среда была затронута ограничением фундаментальных свобод и политических прав», передает «РИА Новости».

Свое заявление Кирби построил на основе докладов наблюдателей БДИПЧ и ПАСЕ. Представитель госдепа заявил, что США призывают РФ учесть рекомендации наблюдателей ОБСЕ.

18 сентября в России состоялись выборы в Госдуму седьмого созыва. После подсчета 99% голосов «Единая Россия» набрала 54,17% по федеральным спискам.

Читайте также:

Медведев: выборы закончились, пора выполнять обещания