США требует от ВТБ выплатить штраф в $5 млн за незаконные сделки

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обвиняет банк ВТБ и «ВТБ Капитал» в совершении фиктивных сделок по рублевым фьючерсам и требует выплатить штраф в размере $5 млн.



В пресс-релизе Комиссии говорится, что в течение трех лет, с декабря 2010 года по июнь 2013-го, ВТБ и «ВТБ Капитал» совершили на Чикагской товарной бирже свыше сотни торговых сделок по фьючерсным контрактам рубль к доллару на сумму примерно $36 млрд.



В ведомстве подчеркнули, что при этом ВТБ не хеджировал свои валютные риски в России, а переносил их на подконтрольный ему «ВТБ Капитал», который зарегистрирован в Великобритании. Тогда «ВТБ Капитал» хеджировал риски по более выгодным ставкам через свопы на внебиржевом рынке.



В документе отмечается, что банк «ВТБ Капитал» на 94% принадлежит одноименному холдингу, который, в свою очередь, на 100% принадлежит банку ВТБ.



По мнению комиссии, торговля фьючерсами между аффилированными банками фиктивная и неконкурентная, в связи с чем назначен штраф.



Комиссия учла, что банк ВТБ и «ВТБ Капитал» сотрудничали с ней во время расследования.



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