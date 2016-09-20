В расстреле главы «Оплота» Жилина принимали участие два человека

В расстреле лидера украинской общественной организации «Оплот» Евгения Жилина и его соратника Андрея Козырева принимали участие два человека.



Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По его словам, оба киллера произвели несколько выстрелов в своих жертв в ресторане «Ветерок», расположенном на территории элитного подмосковного поселка Горки-2, после чего сразу скрылись на угнанном автомобиле. Полиция объявила план «Перехват».



Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина из огнестрельного оружия расстрелял в ресторане поселка двоих человек, один из которых скончался на месте, а второй был экстренно госпитализирован. Позже стало известно, что убитым оказался глава украинской общественной организации «Оплот» Евгений Жилин, который был известен своей критикой евромайдана и нынешних властей Украины.

По некоторым данным, после февральских событий в Киеве он вынужден был покинуть страну в связи с угрозой уголовного преследования.



СКР завел уголовное дело по факту убийства, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК («Убийство двух и более лиц»), а также по ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

