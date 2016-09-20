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Президент Киргизии Атамбаев взял отпуск из-за ухудшения самочувствия

Киргизский лидер пройдет медицинское обследование и вернется к выполнению своих обязанностей, сообщает пресс-служба главы государства

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев взял краткосрочный отпуск в связи с необходимостью прохождения медицинского обследования из-за ухудшением самочувствия.

Об этом сообщает пресс-служба киргизского лидера.

В сообщении отмечается, что отпуск может продлиться ориентировочно до 1 октября 2016 года.

Ранее «Известия» информировали, что Алмазбек Атамбаев прервал поездку в Нью-Йорк на заседание Генеральной Ассамблеи ООН из-за проблем с сердцем.

Президент почувствовал себя плохо в аэропорту Стамбула, из которого он должен был вылететь в США. Главе государства на месте было проведено медицинское обследование. После этого турецкие врачи рекомендовали Алмазбеку Атамбаеву пройти более тщательное медицинское обследование, поскольку у главы государства были выявлены симптомы проблем с сердцем.

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Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Президент Киргизии Атамбаев взял отпуск из-за ухудшения самочувствия

Киргизский лидер пройдет медицинское обследование и вернется к выполнению своих обязанностей, сообщает пресс-служба главы государства

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