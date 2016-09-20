Кабмин внес в Госдуму закон о выплате пенсионерам по 5 тыс. рублей

Правительство России внесло в Госдуму закон о единовременной выплате пенсионерам в размере 5 тыс. рублей.

Эти деньги должны быть выплачены всем лицам, которые постоянно проживают на территории России и являются по состоянию на 31 декабря 2016 года получателями пенсий, которые выплачиваются Пенсионным фондом, говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте правительства РФ.

Выплачивать деньги будут территориальные органы Пенсионного фонда. Удержания, предусмотренные законодательством, из суммы этой единовременной выплаты производиться не будут.

Ранее «Известия» сообщали, что разовую выплату, которая производится взамен индексации пенсий в 2016 году, получат 44 млн россиян. С бюджете на эту предусмотрено более 220 млрд рублей. По словам министра труда Максима Топилина, выплату пенсионеры должны получить в январе. Где-то деньги будут доставлены вместе с пенсией, где-то — по отдельному графику.