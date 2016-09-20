В 57-й московской школе назначены новый директор и замдиректора

В 57-й московской школе назначены новый директор и его заместитель. Об этом сообщил на своей странице в Facebook член управляющего совета школы Илья Ноткин.



«С завтрашнего дня и до 31 июля 2017 года директором школы станет Александр Сергеевич Тверской (был директором лицея 1581), а я буду называться «первый заместитель директора и научный руководитель школы», — приводит Ноткин заявление Андрея Бремзена, которое он опубликовал в группе выпускников 57-й школы.



По словам Бремзена, он уволился из Российской экономической школы (РЭШ), где занимал должность проректора, сообщает телеканал «360».



Новый заместитель директора планирует «заполнять вакансии, образовавшиеся в результате скандала», нормализовать атмосферу в педагогическом коллективе. По словам Бремзена, общая цель нового руководства — «добиться сохранения всего хорошего, что есть в школе, но вывести на новый уровень прозрачности все бизнес-процессы».



В планах Бремзена заниматься «содержательной работой» до июля, а затем пройти аттестацию, разобраться с формальностями и требованиями и стать полноценным директором.



Напомним, 5 сентября следователи начали доследственную проверку после скандала в школе № 57. Ранее журналистка Екатерина Кронгауз сообщила на своей странице в Facebook о том, что больше 16 лет учитель истории одной из московских школ имел интимные отношения со своими ученицами. Журналистка заявила, что об этом знали многие учителя и ученики, однако никаких мер не предпринималось.



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