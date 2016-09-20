Александр Дворников назначен командующим войсками ЮВО

Ранее генерал-полковник руководил российскими силами в Сирии
Указом президента РФ Владимира Путина командующим войсками Южного военного округа (ЮВО) назначен генерал-полковник Александр Дворников, ранее он возглавлял российские вооруженными силами в Сирии.
«Указом президента Российской Федерации на должность командующего войсками Южного военного округа назначен генерал-полковник Александр Дворников», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Дворников уже посетил воинские соединения и части в Крыму, Абхазии, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, а также на Северном Кавказе.
Александр Дворников исполнял обязанности командующего войсками округа с 1 июля. Он сменил на этом посту генерал-полковника Александра Галкина, который занимал должность командующего с декабря 2010 года.
Ранее сообщалось, что указом президента РФ на должность командующего Каспийской флотилией был назначен контр-адмирал Сергей Пинчук.
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