Александр Дворников назначен командующим войсками ЮВО

Указом президента РФ Владимира Путина командующим войсками Южного военного округа (ЮВО) назначен генерал-полковник Александр Дворников, ранее он возглавлял российские вооруженными силами в Сирии.



«Указом президента Российской Федерации на должность командующего войсками Южного военного округа назначен генерал-полковник Александр Дворников», — говорится в сообщении.



Отмечается, что Дворников уже посетил воинские соединения и части в Крыму, Абхазии, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, а также на Северном Кавказе.



Александр Дворников исполнял обязанности командующего войсками округа с 1 июля. Он сменил на этом посту генерал-полковника Александра Галкина, который занимал должность командующего с декабря 2010 года.



Ранее сообщалось, что указом президента РФ на должность командующего Каспийской флотилией был назначен контр-адмирал Сергей Пинчук.

