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Александр Дворников назначен командующим войсками ЮВО

Ранее генерал-полковник руководил российскими силами в Сирии

Указом президента РФ Владимира Путина командующим войсками Южного военного округа (ЮВО) назначен генерал-полковник Александр Дворников, ранее он возглавлял российские вооруженными силами в Сирии.

«Указом президента Российской Федерации на должность командующего войсками Южного военного округа назначен генерал-полковник Александр Дворников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Дворников уже посетил воинские соединения и части в Крыму, Абхазии, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, а также на Северном Кавказе.

Александр Дворников исполнял обязанности командующего войсками округа с 1 июля. Он сменил на этом посту генерал-полковника Александра Галкина, который занимал должность командующего с декабря 2010 года.

Ранее сообщалось, что указом президента РФ на должность командующего Каспийской флотилией был назначен контр-адмирал Сергей Пинчук.

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Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Александр Дворников назначен командующим войсками ЮВО

Ранее генерал-полковник руководил российскими силами в Сирии

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