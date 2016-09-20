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Вторник,
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Партия контрабандных IPhone 7 задержана в Шереметьево

Пассажир рейса из Гонконга заявил, что привез 43 аппарата для личного пользования

Крупную партию незадекларированных Iphone 7 обнаружили сотрудники таможни у пассажира, прибывшего в московский аэропорт Шереметьево из Гонконга. При себе у него оказалось 43 телефона.

Гражданин России с таким грузом пытался пересечь границу по «зеленому коридору». Таможенникам он заявил, что ввозит телефоны для личного пользования, сообщает «РИА Новости».

Поскольку документов, подтверждающих стоимость аппаратов, у мужчины не оказалось, телефоны были изъяты и направлены на экспертизу.

Новые Iphone 7 и IPhone 7 plus корпорация Apple презентовала 7 сентября в Сан-Франциско. В день начала продаж в США, Западной Европе, Китае, Сингапуре и ОАЭ, 16 сентября, аппараты в магазинах так и не появились — вся первая партия была раскуплена по предварительным заказам. С 23 сентября официальные продажи новых IPhone должны начаться еще в 30 странах, в том числе и в России.

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Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Партия контрабандных IPhone 7 задержана в Шереметьево

Пассажир рейса из Гонконга заявил, что привез 43 аппарата для личного пользования

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