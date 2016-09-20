Полицейские уговорили мужчину не прыгать с 10-го этажа в Москве

Полицейские уговорили мужчину не выбрасываться из окна квартиры на 10-м этаже многоквартирного дома на западе Москвы. Об этом сообщил источник в экстренных службах города.



Инцидент произошел в доме № 6 по Мичуринскому проспекту в Олимпийской деревне на западе Москвы.



«В ходе переговоров полицейские и спасатели уговорили мужчину не прыгать из окна. Когда он открыл двери квартиры, его передали врачам скорой помощи для проверки его состояния», — цитирует слова источника ТАСС.



Когда двери в квартиру были закрыты, мужчина периодически подходил к окну и садился на подоконник, свесив ноги на улицу.



Сейчас он вышел на улицу и ним работают полицейские, сообщает телеканал «360».



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