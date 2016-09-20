Армия Сирии при поддержке ВКС РФ отбила атаку террористов в Алеппо

Армия Сирии при поддержке ВКС России отразила атаку террористов в районе квартала Аль-Шкейф на севере Алеппо. Об этом заявили в российском Центре примирения враждующих сторон в САР.

«В результате упорных боев утром 20 сентября сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России отбили атаку террористов в районе квартала Аль-Шкейф на северной окраине и восстановили контроль над южной окраиной квартала Аль-Шкейф», — говорится в сообщении, которое приводит агентство «РИА Новости».

Накануне боевики «Джебхат ан-Нусры» (запрещенная в России террористическая группировка) предприняли крупномасштабное наступление на позиции правительственных сил на юго-западе Алеппо. Боевикам удалось вклиниться в оборону армии на глубину до 500 м. Под обстрелы также попали жилые кварталы города. Позже наступление было отражено сирийскими войсками. Входе дальнейшего контрнаступления сирийские войска при поддержке российских ВКС разгромили передовой отряд террористов, уничтожив 4 танка, 3 боевых машины пехоты, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и до 100 единиц живой силы противника.

