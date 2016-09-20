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Вторник,
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ВС Сирии перешли в контрнаступление при поддержке ВКС России

Накануне боевики террористической группировки «Джебхaт ан-Нусрa» предприняли крупномасштабное наступление на позиции правительственных сил на юго-западе Алеппо

Подразделения сирийских правительственных сил ночью отразили на юго-западной окраине города Алеппо масштабное наступление боевиков террористической группировки «Джебхaт ан-Нусрa»(запрещена в России и ряде других стран) в районе военных училищ и квартала 1070. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Отмечается, что в ходе дальнейшего контрнаступления сирийские войска при поддержке ВКС РФ разгромили передовой отряд террористов, уничтожив 4 танка, 3 боевых машины пехоты, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и до 100 единиц живой силы противника.

Накануне вечером боевики группировки «Джебхaт ан-Нусры» и примкнувшие к ним отряды вооруженной оппозиции предприняли наступление с направления Хан-Туман на позиции сирийской армии в районе военных училищ и квартала 1070, вклинившись в оборону правительственных войск на глубину до 500 м. Под обстрелы также попали и жилые кварталы города.

Ранее командование ВС САР заявило об окончании срока действия режима прекращения огня. В армии Сирийской Арабской Республики сообщили, что отряды террористов не придерживались ни одного из пунктов соглашения по перемирию, а число нарушений с их стороны превысило 300.

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Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

ВС Сирии перешли в контрнаступление при поддержке ВКС России

Накануне боевики террористической группировки «Джебхaт ан-Нусрa» предприняли крупномасштабное наступление на позиции правительственных сил на юго-западе Алеппо

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