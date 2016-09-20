В Кремле пожелали выздоровления президенту Киргизии Атамбаеву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле о болезни президента Киргизии Алмазбека Атамбаева слышали только из СМИ.



«Нет, данных нет», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, знают ли в Кремле какие-нибудь подробности о состоянии президента Киргизии.



Он пожелал скорейшего выздоровления киргизскому лидеру.

Раннее пресс-служба президента Киргизии информировала, что Алмазбек Атамбаев взял краткосрочный отпуск в связи с необходимостью прохождения медицинского обследования из-за проблем со здоровьем.



Президент почувствовал себя плохо в аэропорту Стамбула, из которого он должен был вылететь в США для участия в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Главе государства на месте было проведено медицинское обследование, которое выявило проблемы с сердцем.



По сообщениям турецких СМИ, Атамбаев был отправлен на частном самолете в госпиталь на побережье Эгейского моря. В то же время сообщается, что киргизский президент не был госпитализирован и находится в гостинице «Шератон» в городе Чешме в районе Измира.

