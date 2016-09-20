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В Кремле пожелали выздоровления президенту Киргизии Атамбаеву

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Москве не имеют официальной информации о состоянии здоровья киргизского лидера

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле о болезни президента Киргизии Алмазбека Атамбаева слышали только из СМИ.

«Нет, данных нет», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, знают ли в Кремле какие-нибудь подробности о состоянии президента Киргизии.

Он пожелал скорейшего выздоровления киргизскому лидеру.

Раннее пресс-служба президента Киргизии информировала, что Алмазбек Атамбаев взял краткосрочный отпуск в связи с необходимостью прохождения медицинского обследования из-за проблем со здоровьем.

Президент почувствовал себя плохо в аэропорту Стамбула, из которого он должен был вылететь в США для участия в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Главе государства на месте было проведено медицинское обследование, которое выявило проблемы с сердцем.

По сообщениям турецких СМИ, Атамбаев был отправлен на частном самолете в госпиталь на побережье Эгейского моря. В то же время сообщается, что киргизский президент не был госпитализирован и находится в гостинице «Шератон» в городе Чешме в районе Измира.

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Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

В Кремле пожелали выздоровления президенту Киргизии Атамбаеву

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Москве не имеют официальной информации о состоянии здоровья киргизского лидера

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