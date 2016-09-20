ЦБ переведет бюджетников на зарплатные карты «Мир»

Центробанк России с 1 января 2018 года полностью переведет выплаты бюджетникам на национальную платежную карту «Мир». Банкам предписано выдать отечественные пластиковые карты всем клиентам, получающим выплаты за счет бюджетов и внебюджетных фондов — пенсионного, социального страхования, обязательного медицинского страхования и т.д.



Раньше банки также были обязаны зачислять средства бюджетников на счета, к которым привязана карта «Мир», однако в отсутствие жестких сроков, как следует из данных на сайте Национальной системы платежных карт (НСПК), лишь 25 из 142 участников этой платежной системы осуществляют эмиссию карт, сообщает Утро.ru со ссылкой на СМИ.

С начала 2018 года все операции по счетам, на которые поступают средства из бюджета, будут осуществляться только с помощью этой карты «Мир». ЦБ ликвидирует существовавшую до сих пор возможность пользоваться по желанию зарплатного клиента привязанным к счету отечественным пластиком или картой международной платежной системы.

Если клиенту более удобна карта международной платежной системы, ему придется открывать другой счет и платить за него в соответствии с тарифами банка, так как бесплатными для россиян являются лишь зарплатные карты.

Крупнейших кредитных организаций — Сбербанка и банков группы ВТБ — до сих пор нет в списке выпускающих отечественные платежные карты.



Сбербанк сообщил о завершении работы по интеграции с национальной платежной системой «Мир» и начале обслуживания карт в банкоматах, торгово-сервисной сети и интернете во вторник. Предполагается, что карты будут приниматься во всех устройствах самообслуживания Сбербанка уже в октябре, а в начале 2017 года российский пластик полностью впишется в платежную инфраструктуру госбанка.

ВТБ24 также обещает начать эмиссию карт «Мир» для зарплатных проектов в сентябре, а до конца года обеспечить их прием.

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