В Кремле ответили на обвинения по поводу обстрела гумконвоя ООН в САР

По слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле считают эти обвинения голословными
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информацию об обстреле гумконвоя ООН в Сирии проверяют российские военные и смогут выступить с конкретным заявлением после того, как получат достоверную информацию от первоисточников.
«Я не считаю возможным и правильным делать какие-либо голословные заключения», — сказал Песков.
Напомним, ранее в ООН сообщили, что колонна с гуманитарной помощью, отправленная Всемирной организацией в район Алеппо, подверглась обстрелу. США заявили о возмущении этой атакой, а также о том, что это нападение приведет к пересмотру соглашения с Россией по Сирии.
Он отметил, что сейчас в Сирии чрезвычайно сложная ситуация с перемирием.
По его словам, вчера вечером боевики «Джебхат ан-Нусры» в ряде районов перешли в наступление.
«Мы знаем, что сирийские вооруженные силы, которые на протяжении всей недели были единственными подразделениями, которые соблюдали перемирие, были вынуждены давать ответ на это наступление», — подчеркнул Песков.
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