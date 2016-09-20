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В Кремле ответили на обвинения по поводу обстрела гумконвоя ООН в САР

По слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле считают эти обвинения голословными

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информацию об обстреле гумконвоя ООН в Сирии проверяют российские военные и смогут выступить с конкретным заявлением после того, как получат достоверную информацию от первоисточников.

«Я не считаю возможным и правильным делать какие-либо голословные заключения», — сказал Песков.

Напомним, ранее в ООН сообщили, что колонна с гуманитарной помощью, отправленная Всемирной организацией в район Алеппо, подверглась обстрелу. США заявили о возмущении этой атакой, а также о том, что это нападение приведет к пересмотру соглашения с Россией по Сирии.

Он отметил, что сейчас в Сирии чрезвычайно сложная ситуация с перемирием. 

По его словам, вчера вечером боевики «Джебхат ан-Нусры» в ряде районов перешли в наступление.

«Мы знаем, что сирийские вооруженные силы, которые на протяжении всей недели были единственными подразделениями, которые соблюдали перемирие, были вынуждены давать ответ на это наступление», — подчеркнул Песков.

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Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

В Кремле ответили на обвинения по поводу обстрела гумконвоя ООН в САР

По слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле считают эти обвинения голословными

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