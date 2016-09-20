В Кремле не реагируют на сообщения о создании Мингосбезопасности

В Кремле никак не реагируют на сообщения СМИ о якобы готовящейся реформе силовых ведомств. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге во вторник.

«Никак мы на это не реагируем. Это газетная информация, поэтому мы никак на это не реагируем», — сказал представитель Кремля.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в стране предполагается создание Министерства государственной безопасности (МГБ). Структуру якобы создадут на основе ФСБ. Также, по данным СМИ, могут быть затронуты МВД, Министерство обороны и МЧС. Накануне Дмитрий Песков уже заявлял о том, что в Кремле не могут подтвердить информацию.