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В Кремле не реагируют на сообщения о создании Мингосбезопасности

Пресс-секретарь президента России назвал их «газетной информацией»

В Кремле никак не реагируют на сообщения СМИ о якобы готовящейся реформе силовых ведомств. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге во вторник.

«Никак мы на это не реагируем. Это газетная информация, поэтому мы никак на это не реагируем», — сказал представитель Кремля.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в стране предполагается создание Министерства государственной безопасности (МГБ). Структуру якобы создадут на основе ФСБ. Также, по данным СМИ, могут быть затронуты МВД, Министерство обороны и МЧС. Накануне Дмитрий Песков уже заявлял о том, что в Кремле не могут подтвердить информацию.

Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

В Кремле не реагируют на сообщения о создании Мингосбезопасности

Пресс-секретарь президента России назвал их «газетной информацией»

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