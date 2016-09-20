Дворкович: запрет на ввоз египетских овощей не отразится на инфляции

Введение временного запрета на ввоз овощей из Египта не скажется на уровне инфляции в России, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Он также подчеркнул, что эта мера не является ответной на ограничение импорта российской пшеницы.

«Инфляция в сентябре всегда, как правило, чуть выше, просто в силу сезонности. Не надо это связывать (с запретом на ввоз из Египта овощей и фруктов - ред.)», — приводит ТАСС заявление зампреда российского правительства.

Аркадий Дворкович также не подтвердил предположение о том, что эта мера могла быть введена в ответ на ограничение Египтом импорта российской пшеницы.

Ранее замглавы Россельхознадзора Юлия Швабаускене сообщила, что ведомство планирует с 22 сентября ввести временные ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Египта из-за обнаружения в ней карантинных объектов. Запрет будет снят после принятия египетской стороной эффективных мер по обеспечению фитосанитарной безопасности продукции.