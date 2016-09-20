Керри отверг обвинения в смерти своей бывшей девушки

Американский актер Джим Керри назвал обвинения в смерти своей бывшей девушки Катрионы Уайт, скончавшейся год назад, попыткой воспользоваться ситуацией.

«Я не буду спокойно терпеть бессердечные попытки воспользоваться мной или женщиной, которую я любил. У Кэт были проблемы задолго до того, как мы встретились, и, к сожалению, ее трагическую кончину никто не мог предотвратить», — приводит его слова журнал People.

Актер назвал обвинения в свой адрес «ужасным позором», а также выразил надежду на том, что «люди когда-нибудь перестанут пытаться извлечь выгоду» из произошедшего.

Напомним, ранее во вторник «Известия» писали о том, что бывший муж Уайт Марк Бертон, который подал исковую жалобу в Верховный суд округа Лос-Анджелеса, заявил, что Керри снабжал свою подругу сильнодействующими препаратами. В иске утверждается, что комик прекрасно знал о склонности своей подруги к депрессиям и попыткам суицида, а после ее смерти «пытался замести следы».

Катриона Уайт покончила с собой в Лос-Анджелесе в сентябре 2015 года. В качестве предсмертной записки Уайт оставила запись в Twitter: «Заканчивая свой последний твит, я надеюсь, что была добра ко всем моим близким людям».

Керри и Уайт начали свои отношения в 2012 году, однако, спустя несколько месяцев, расстались. В мае 2015 года они начали снова встречаться, однако, в конце сентября разорвали отношения.