Верховная рада не признала выборы в Госдуму РФ седьмого созыва

Депутаты Верховной рады не признали легитимность проведенных в России выборов в Госдуму седьмого созыва. Соответствующий проект постановления поддержали 264 парламентария при 226 необходимых.



«Считаем, что наличие в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва депутатов, избранных в результате проведения незаконных выборов на оккупированной Российской Федерацией территории (так украинские власти называют Республику Крым, вошедшую в 2014 году в состав РФ после проведенного в регионе референдума. — Ред.), приводит к нелегитимности выборов от 18 сентября 2016 года в Государственную думу в целом», — приводит ТАСС выдержку из пояснительной записки к документу.

Украинские парламентарии также намерены обратиться в Совет Безопасности и Генеральную ассамблею ООН и парламентам другим стран с призывом не признавать легитимными выборы в Госдуму РФ седьмого созыва.

Соответствующий проект постановления был внесен в Верховную раду группой депутатов от «Народного фронта». При этом в «Оппозиционном блоке» заявили, что этот документ не несет никакой пользы для страны и противоречит мнению международных организаций.

Ранее представитель госдепартамента США Джон Кирби признал, что выборы в Госдуму РФ были прозрачными.

Напомним, 16 марта 2014 года абсолютное большинство жителей Крыма (96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя) поддержали инициативу воссоединения с Россией на проведенном в регионе референдуме.