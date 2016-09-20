Красный крест заявил о гибели 20 мирных жителей при обстреле в Алеппо

В результате атаки на автоколонну с гуманитарной помощью для жителей сирийского Алеппо погибло порядка 20 мирных граждан, а также один сотрудник сирийского Красного Полумесяца. Об этом говорится в заявлении, распространенном Сирийским арабским Красным Полумесяцем, Международным комитетом Красного Креста и Международной федерацией сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

«По меньшей мере 20 мирных граждан и один сотрудник САКП были убиты во время разгрузки автомобилей, которые привезли жизненно необходимую помощь. Большая часть помощи была уничтожена. Это атака лишила тысячи гражданских столь необходимой медицинской и продовольственной помощи», — говорится в сообщении, текст которого приводит агентство «РИА Новости».

Отмечается, что погибший сотрудник является директором подразделения организации.

Напомним, ранее в ООН сообщили, что колонна с гуманитарной помощью, отправленная Всемирной организацией в район Алеппо, подверглась обстрелу. Генеральный секретарь организации заявил, что нападение может быть признано военным преступлением в том случае, если будет доказано умышленное нанесение ударов по волонтерам гуманитарной организации. Он также призвал начать независимое расследование инцидента.

