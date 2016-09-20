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Вероника Скворцова вылетела в Нью-Йорк после спасения жизни пассажирки

Ранее министр здравоохранения РФ оказала первую помощь женщине с острым нарушением мозгового кровообращения

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова вылетела в Нью-Йорк после вынужденного приземления самолета в санкт-петербургском аэропорту Пулково из-за ухудшения состояния здоровья одной из пассажирок.

«Самолет вылетел из Пулково», — приводит ТАСС заявление представителя аэропорта.

Ранее «Известия» сообщили, что самолет, на котором Вероника Скворцова летела в Нью-Йорк, совершил экстренную посадку в Пулково, после того как 47-летней пассажирке воздушного судна стало плохо. Ее состояние было оценено как острое нарушение мозгового кровообращения на фоне системных изменений гемодинамики системы кровообращения. Глава Минздрава РФ смогла оказать женщине первую помощь, и в течение получаса состояние больной улучшилось, затем она была госпитализирована.

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Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Вероника Скворцова вылетела в Нью-Йорк после спасения жизни пассажирки

Ранее министр здравоохранения РФ оказала первую помощь женщине с острым нарушением мозгового кровообращения

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