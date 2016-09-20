Минобороны: на съемке видно, что гумконвой ООН попал не под авиаудар

Минобороны РФ заявило, что никаких признаков попадания каких-либо авиационных боеприпасов по гуманитарной колонне на окраине Алеппо после изучения видеосъемки не выявлено.



Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.



Он напомнил, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в Российской Федерации и ряде стран) в понедельник именно на этом направлении начали масштабное наступление на Алеппо, «которое поддерживалось мощнейшим огнем артиллерии из танков, артиллерийских орудий и различных реактивных систем залпового огня».



По словам Конашенкова, на съемке видно, что отсутствуют соответствующие воронки, автомобили не имеют повреждений корпуса и разломов конструкций от взрывной волны авиабоеприпаса.



Ранее сообщалось, что в результате атаки на автоколонну с гуманитарной помощью для жителей сирийского Алеппо погибло порядка 20 мирных граждан, а также один сотрудник сирийского Красного Полумесяца.

По словам замгенсека ООН О'Брайена, данное нападение может быть признано военным преступлением, в случае если будет доказано умышленное нанесение ударов по волонтерам гуманитарной организации.

Напомним, что ранее гуманитарный конвой ООН был обстрелян. По данным ООН, под огонь попали 18 грузовиков из 31.