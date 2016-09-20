Минобороны: на съемке видно, что гумконвой ООН попал не под авиаудар

По словам официального представителя Министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, в понедельник именно на этом направлении «Ан-Нусра» начала масштабное наступление на Алеппо
Минобороны РФ заявило, что никаких признаков попадания каких-либо авиационных боеприпасов по гуманитарной колонне на окраине Алеппо после изучения видеосъемки не выявлено.
Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он напомнил, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в Российской Федерации и ряде стран) в понедельник именно на этом направлении начали масштабное наступление на Алеппо, «которое поддерживалось мощнейшим огнем артиллерии из танков, артиллерийских орудий и различных реактивных систем залпового огня».
По словам Конашенкова, на съемке видно, что отсутствуют соответствующие воронки, автомобили не имеют повреждений корпуса и разломов конструкций от взрывной волны авиабоеприпаса.
Ранее сообщалось, что в результате атаки на автоколонну с гуманитарной помощью для жителей сирийского Алеппо погибло порядка 20 мирных граждан, а также один сотрудник сирийского Красного Полумесяца.
По словам замгенсека ООН О'Брайена, данное нападение может быть признано военным преступлением, в случае если будет доказано умышленное нанесение ударов по волонтерам гуманитарной организации.
Напомним, что ранее гуманитарный конвой ООН был обстрелян. По данным ООН, под огонь попали 18 грузовиков из 31.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.