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Главаря ИГИЛ заметили на публике в Мосуле

Ранее боевики перекрыли все въезды в иракский город

Главаря террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади впервые за многие месяцы заметили на публике. Лидер группировки находился в одном из районов города Мосул, который боевики считают своей столицей в Ираке.

Как передает телеканал «Ас-Сумария», главарь ИГИЛ покинул свое укрытие из-за напряженной обстановки в городе аль-Багдади. Лидер террористической группировки перемещался по улицам Мосула на бронированной машине, его сопровождали три внедорожника с личной охраной. Абу Бакра аль-Багдади заметили в квартале Эр-Рисаля.

Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Главаря ИГИЛ заметили на публике в Мосуле

Ранее боевики перекрыли все въезды в иракский город

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