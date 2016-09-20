Главаря ИГИЛ заметили на публике в Мосуле

Главаря террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади впервые за многие месяцы заметили на публике. Лидер группировки находился в одном из районов города Мосул, который боевики считают своей столицей в Ираке.

Как передает телеканал «Ас-Сумария», главарь ИГИЛ покинул свое укрытие из-за напряженной обстановки в городе аль-Багдади. Лидер террористической группировки перемещался по улицам Мосула на бронированной машине, его сопровождали три внедорожника с личной охраной. Абу Бакра аль-Багдади заметили в квартале Эр-Рисаля.