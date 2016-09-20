Глава ОПЕК встретится с Новаком на нефтяном форуме в Алжире

Глава ОПЕК Мухаммед Баркиндо намерен встретиться с министром энергетики РФ Александром Новаком в ходе Международного энергетического форума в Алжире и обсудить двусторонние интересы.

«Да, я собираюсь встретиться с господином Новаком», — приводит «РИА Новости» заявление Мухаммеда Баркиндо по итогам конференции Ambrosetti «Будущее энергетики: в направлении устойчивого развития».

Генсек Организации стран — экспортеров нефти пояснил, что он хочет обсудить с главой российского Минэнерго «вопросы общего интереса». Глава ОПЕК также подчеркнул, что министр является важным партнером организации.

«Господин Новак — очень важный партнер в диалоге ОПЕК и не-ОПЕК, кроме того, почти 10 лет у нас есть диалог с Россией», — заявил Мухаммед Баркиндо.

По его словам, все страны, входящие в состав ОПЕК, уже подтвердили свое намерение участвовать в нефтяном форуме в Алжире. Международный энергетический форум будет проходить в республике с 26 по 28 сентября. По информации источников в делегации, в рамках мероприятия ожидается неформальная встреча представителей нефтедобывающих стран, на которой стороны могут возобновить переговоры о заморозке нефтедобычи.



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