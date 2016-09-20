Указом президента из МВД в Росгвардию переведут 163 тыс. человек

Укразом президента России численность сотрудников органов внутренних дел уменьшится на 163 тыс. человек. Они перейдут в Росгвардию.



«Указ президента России от 20 сентября 2016 года № 480 подготовлен в целях реализации указа президента от 5 апреля 2016 года № 157, которым образована Федеральная служба войск национальной гвардии, которой передается часть функций, полномочий и штатной численности МВД», — отметил сотрудник пресс-центра МВД.



В документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации, говорится, что предельная штатная численность органов внутренних дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий) должна составить 904 тыс. человек. Столько сотрудников будут получать зарплату из федерального бюджета.



Предыдущий президентский указ датировался маем 2014 года, тогда предельная штатная численность МВД была установлена в количестве 1 003 232 единицы.



Кстати, по данным СМИ, именно создание Росгвардии и стало основной причиной масштабных сокращений рядов МВД.



Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) приступили к охране Севастопольского исследовательского реактора и международного детского лагеря «Артек».

В августе появилась информация, что формирование Росгвардии будет проходить в три этапа. Об этом сообщил главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов.



Создание структуры закончится в 2018 году, сообщил Золотов в интервью «Интерфаксу».



К первому этапу относится перевод всех органов и подразделений МВД, включенных в состав Росгварии, — спецназа, авиации, вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной системы. Он завершится до конца года, пишет телеканал «Звезда».

