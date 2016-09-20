Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом

Актриса и режиссер Анджелина Джоли официально подала на развод с мужем актером Брэдом Питтом.

О подаче заявления сообщил CNN источник, знакомый с ситуацией.

Накануне «Известия» писали, что американские таблоиды предрекают скорый развод самой красивой пары Голливуда — Брэда Питта и Анджелины Джоли — всего через несколько недель после празднования их двухлетней годовщины свадьбы. Причиной мог стать роман Питта с французской актрисой Марион Котийяр, которая была его партнершей по съемочной площадке.

Отношения актеров завязались в 2005 году на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». В 2012 году пара официально объявила о помолвке. Позднее они усыновили шестерых детей.

Церемония бракосочетания Анджелины Джоли и Брэда Питта состоялась 23 августа 2014 года в небольшой часовне на Лазурном Берегу в кругу членов семьи и друзей.