Лавров пошел на заседание ООН пешком из-за кортежа Обамы

Глава МИД РФ решил не стоять в пробке, образовавшейся из-за перекрытия центрального района Манхэттена
Министр иностранных дел России Сергей Лавров решил не ждать в пробке, вызванной проездом президентского кортежа американского лидера Барака Обамы, и отправился на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке пешком, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
#Захарова: Манхэттен перекрыли под Б.Обаму. C.Лавров не стал ждать в пробке и пошел в ООН пешком. pic.twitter.com/xc2RqJE8E7— МИД России (@MID_RF) 20 сентября 2016 г.
«Манхэттен перекрыли под Б. Обаму. C. Лавров не стал ждать в пробке и пошел в ООН пешком», — написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в официальном аккаунте ведомства в Twitter.
Ранее «Известия» сообщили, что главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Джон Керри провели двустороннюю встречу перед заседанием Международной группы поддержки Сирии. Стороны обсудили соблюдение перемирия в Сирии, а также ситуацию с обстрелом гуманитарного конвоя в провинции Алеппо.
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