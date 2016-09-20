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Лавров пошел на заседание ООН пешком из-за кортежа Обамы

Глава МИД РФ решил не стоять в пробке, образовавшейся из-за перекрытия центрального района Манхэттена

Министр иностранных дел России Сергей Лавров решил не ждать в пробке, вызванной проездом президентского кортежа американского лидера Барака Обамы, и отправился на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке пешком, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«Манхэттен перекрыли под Б. Обаму. C. Лавров не стал ждать в пробке и пошел в ООН пешком», — написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в официальном аккаунте ведомства в Twitter.

Ранее «Известия» сообщили, что главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Джон Керри провели двустороннюю встречу перед заседанием Международной группы поддержки Сирии. Стороны обсудили соблюдение перемирия в Сирии, а также ситуацию с обстрелом гуманитарного конвоя в провинции Алеппо.

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Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Лавров пошел на заседание ООН пешком из-за кортежа Обамы

Глава МИД РФ решил не стоять в пробке, образовавшейся из-за перекрытия центрального района Манхэттена

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