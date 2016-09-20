Лавров пошел на заседание ООН пешком из-за кортежа Обамы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров решил не ждать в пробке, вызванной проездом президентского кортежа американского лидера Барака Обамы, и отправился на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке пешком, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

#Захарова: Манхэттен перекрыли под Б.Обаму. C.Лавров не стал ждать в пробке и пошел в ООН пешком. pic.twitter.com/xc2RqJE8E7 — МИД России (@MID_RF) 20 сентября 2016 г.

«Манхэттен перекрыли под Б. Обаму. C. Лавров не стал ждать в пробке и пошел в ООН пешком», — написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в официальном аккаунте ведомства в Twitter.

Ранее «Известия» сообщили, что главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Джон Керри провели двустороннюю встречу перед заседанием Международной группы поддержки Сирии. Стороны обсудили соблюдение перемирия в Сирии, а также ситуацию с обстрелом гуманитарного конвоя в провинции Алеппо.

