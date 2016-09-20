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СМИ: Петр Порошенко может покинуть пост президента Украины

Официальный Киев комментариев не дает

Фото: TASS/Zuma/Nazar Furyk

Петр Порошенко может покинуть пост президента Украины по состоянию здоровья. Эту информацию подтвердил экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

Информация о том, что Петр Порошенко уйдет со своего поста, появилась в украинских СМИ, сообщает РЕН ТВ

По словам Царева, смена власти состоится уже весной. В последнее время у президента, который болен сахарным диабетом, проблемы со здоровьем.

Также Порошенко уже якобы определил своего преемника — называется имя генпрокурора Украины — Юрий Луценко.

Официальный Киев пока никак не комментирует эту информацию.

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Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

СМИ: Петр Порошенко может покинуть пост президента Украины

СМИ: Петр Порошенко может покинуть пост президента УкраиныОфициальный Киев комментариев не дает

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