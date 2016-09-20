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Обама опоздал на свою последнюю речь на Генеральной Ассамблее ООН

Чтобы не прерывать заседание, вместо американского лидера слово было предоставлено президенту Чада Идрису Деби

Президент США Барак Обама во вторник, 20 сентября, опоздал к моменту начала своей речи на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил председатель 71-й сессии Питер Томпсон.

Чтобы не прерывать заседание, вместо Обамы слово было предоставлено президенту Чада Идрису Деби. Американский президент выступил позже.

Напомним, Барак Обама возглавляет США с начала 2009 года. Его президентские полномочия истекают в январе 2017 года. После этого он не сможет выдвинуться на третий срок.

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Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Обама опоздал на свою последнюю речь на Генеральной Ассамблее ООН

Чтобы не прерывать заседание, вместо американского лидера слово было предоставлено президенту Чада Идрису Деби

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