Обама опоздал на свою последнюю речь на Генеральной Ассамблее ООН

Президент США Барак Обама во вторник, 20 сентября, опоздал к моменту начала своей речи на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил председатель 71-й сессии Питер Томпсон.

Чтобы не прерывать заседание, вместо Обамы слово было предоставлено президенту Чада Идрису Деби. Американский президент выступил позже.

Напомним, Барак Обама возглавляет США с начала 2009 года. Его президентские полномочия истекают в январе 2017 года. После этого он не сможет выдвинуться на третий срок.

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