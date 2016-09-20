Зеркало Flibusta позиженно заблокируют

Основное зеркало сайта Flibusta, специализировавшегося на распространении книг, 21 сентября будет навсегда заблокирован в России. Об этом “Известиям” рассказал глава ассоциации защиты авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко.

— Сегодня мы получили решение Мосгорсуда и отправили документ в Роскомнадзор для ограничения доступа на постоянной основе, — говорит Рябыко. — Обычно через сутки Роскомнадзор вносит домен в реестр запрещенных в России сайтов.

Несмотря на блокировку, сайт сможет переехать на другой домен и правообладателям придется заново начинать судебный процесс против него. Эту проблему должен будет решить законопроект, который был подготовлен Роскомнадзором, Минкомсвязью и правообладателями. Законопроект вводит такой порядок, что правообладателям не придется начинать новый судебный процесс, можно будет признать новый адрес сайта - зеркалом и оперативно заблокировать. Сейчас законопроект проходит межведомственное согласование.

Доменное имя онлайн-библиотеки Flibusta.net было заблокировано по решению Мосгорсуда в связи с нарушением авторских прав летом 2016 года. Иск был подан от издательства «Эксмо», которое обвиняло Flibusta.net в нарушении авторских прав на четыре романа Рэя Брэдбери: «Вино из одуванчиков», «451 градус по Фаренгейту», «Марсианские хроники» и «Золотые яблоки Солнца». Администрация онлайн-библиотеки Flibusta.net не отреагировала на предписание Мосгорсуда, в результате полный адрес сайта был внесен в черный список Роскомнадзора. Через некоторое время сайт переехал на доменное имя Flibusta.is, который стал основным сайтом.

