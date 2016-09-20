Лукашенко надавил на российский газ

С наступлением отопительного сезона белорусский лидер намекнул на то, что нужно проверить глубину интеграции России и Белоруссии
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Григорием Рапотой заявил, что в отношениях двух стран есть слишком много проблем. Глава Белоруссии отметил, что недоволен сложившейся ситуацией, в особенности тем, что Россия давит на Белоруссию с ценой на нефть и газ.
Давления не потерпит
«Мы телепаемся, уже несколько месяцев не можем договориться по цене на газ. В связи с этим Россия снизила поставки нефти в Белоруссию. Мы это воспринимаем как давление на Белоруссию, но давления я не потерплю и белорусы тоже», — цитирует слова Лукашенко БелТА.
Лукашенко подчеркнул, что государствам стоит определиться с глубиной интеграции на евразийском пространстве. Причем он отметил, что Минск не собирается «сворачивать интеграционные проекты».
Команда «фас»
По словам президента Белоруссии, поставки некоторых белорусских товаров в Россию блокируются. В особенности он отметил продукты питания, «которые ЕС закупает и готов закупать, но в России они почему-то некачественные».
«Мы бьем по карманам олигархам от сельского хозяйства в России. Они давят на правительство... а правительство дает команду «фас» разного рода чиновникам от Россельхознадзора и так далее... Уже надоело, уже через край. Дальше так продолжаться не может», — резюмировал Лукашенко.
История вопроса
Ранее «Известия» писали, что страны не смогли прийти к консенсусу насчет стоимости газа для белорусов.
Разногласия между сторонами относительно стоимости голубого топлива возникли в начале 2016 года. Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков заявлял, что стоимость 1 тыс. кубометров газа должна составлять $80 против $132. Россия же не видела причин, почему она должна делать белорусам скидку на газ. К настоящему моменту долг за поставленное РФ топливо за первое полугодие составляет более $270 млн.
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