Лукашенко надавил на российский газ

Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Григорием Рапотой заявил, что в отношениях двух стран есть слишком много проблем. Глава Белоруссии отметил, что недоволен сложившейся ситуацией, в особенности тем, что Россия давит на Белоруссию с ценой на нефть и газ.

Давления не потерпит

«Мы телепаемся, уже несколько месяцев не можем договориться по цене на газ. В связи с этим Россия снизила поставки нефти в Белоруссию. Мы это воспринимаем как давление на Белоруссию, но давления я не потерплю и белорусы тоже», — цитирует слова Лукашенко БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что государствам стоит определиться с глубиной интеграции на евразийском пространстве. Причем он отметил, что Минск не собирается «сворачивать интеграционные проекты».

Команда «фас»

По словам президента Белоруссии, поставки некоторых белорусских товаров в Россию блокируются. В особенности он отметил продукты питания, «которые ЕС закупает и готов закупать, но в России они почему-то некачественные».

«Мы бьем по карманам олигархам от сельского хозяйства в России. Они давят на правительство... а правительство дает команду «фас» разного рода чиновникам от Россельхознадзора и так далее... Уже надоело, уже через край. Дальше так продолжаться не может», — резюмировал Лукашенко.

История вопроса

Ранее «Известия» писали, что страны не смогли прийти к консенсусу насчет стоимости газа для белорусов.

Разногласия между сторонами относительно стоимости голубого топлива возникли в начале 2016 года. Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков заявлял, что стоимость 1 тыс. кубометров газа должна составлять $80 против $132. Россия же не видела причин, почему она должна делать белорусам скидку на газ. К настоящему моменту долг за поставленное РФ топливо за первое полугодие составляет более $270 млн.